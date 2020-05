Mistero a Roma | uomo trovato carbonizzato sul terrazzo di casa

(Di domenica 3 maggio 2020) Macabro ritrovamento questa mattina a, in via Mario Fani n°60, zona Trionfale, intorno alle ore 12. E’ statosuldi un appartamento il corpo completamentedi un. Sul posto, su richiesta di alcuni residenti dello stabile, una squadra dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’Autoscala, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.Su unal secondo piano dell’edificio sono stati notati dei piedi al bordo del parapetto ed un forte odore di bruciato. Il personale VVF intervenuto sul posto è immediatamente entrato nell’appartamento e haal suo interno una donna, con delle apparenti disabilità mentali, e poi il tragico ritrovamento del corposul. Durante il sopralluogo delle altre stanze non si sono rilevati ...

Tragedia nella mattinata di oggi a Roma, in zona Trionfale. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un appartamento in via Fani. Sul cadavere trovate gravi ustioni. I carabinieri stanno sent ...