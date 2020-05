Michelle Hunziker difende Giovanna Botteri: cosa farà Striscia la Notizia? (Di domenica 3 maggio 2020) In queste ore sui sociale non si fa altro che parlare del bodyshaming subito dalla giornalista Giovanna Botteri da parte di Striscia perché si è presentata in collegamento Rai con i capelli scompigliati e grigi. La Hunziker si difende. Michelle Hunziker è finita nell’occhio del ciclone per essersi prestata a deridere la corrispondente Rai Giovanna Botteri “rea“ di essersi presentata in video in maniera poco charmante e con iArticolo completo: Michelle Hunziker difende Giovanna Botteri: cosa farà Striscia la Notizia? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Michelle Hunziker si difende : “A Striscia mai offeso Giovanna Botteri”

‘Striscia la Notizia’ nella bufera per il servizio sulla giornalista Giovanna Botteri - interviene anche la conduttrice Michelle Hunziker : ecco cosa è successo (Video)

Michelle Hunziker risponde all’attacco sul caso ‘Giovanna Botteri’ - ma viene criticata sui social (VIDEO) (Di domenica 3 maggio 2020) In queste ore sui sociale non si fa altro che parlare del bodyshaming subito dalla giornalistada parte diperché si è presentata in collegamento Rai con i capelli scompigliati e grigi. Lasiè finita nell’occhio del ciclone per essersi prestata a deridere la corrispondente Rai“rea“ di essersi presentata in video in maniera poco charmante e con iArticolo completo:faràla? dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - repubblica : Caso Botteri-Striscia la notizia, Michelle Hunziker si difende: 'Non era body shaming' - LaStampa : Michelle Hunziker “scivola” sulla Botteri. Dove è finita la sua battaglia di solidarietà femminile? - DanieleQbi : Michelle Hunziker ridicolissima: invece di ammettere l'errore, insiste sul punto. Vergognosa. E tra l'altro Strisci… - dannfliegenwir : RT @vltndchr: Laurea con lode in Filosofia, dottorato alla Sorbonne, inviata di guerra nei Balcani, in Kosovo, in Albania e in Afghanistan,… -