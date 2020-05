Massimo Giletti vive in un luogo incantato | una meravigliosa villa a Biella FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020)torna in Rai? Negli ultimi giorni sul web si vocifera chepossa lasciare La7 per fare ritorno in Rai. Si tratta solo di un’indiscrezione e al momento non c’è una conferma da entrambe le parti. Nel frattempo il giornalista piemontese continua a condurre Non è l’Arena, la domenica sera negli studi milanesi di Urbano Cairo. Il resto della settimana la trascorre a, in una bellissimadovel’anziana madre. Dopo la morte del padre avvenuta circa un anno fa, il professionista ha preso le redini dell’azienda tessile di famiglia. Il giornalista apre le porte al magazine Oggiè un torinese doc dove è nato 58 anni fa. Come accennato prima, la sua famiglia è proprietaria di una rinomata azienda tessile sita a Ponzone di Trivero, una borgata in provincia di. E ...