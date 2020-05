La Corea del Nord spara al confine, Seul risponde e precisa: “Forse non era intenzionale” (Di domenica 3 maggio 2020) Scambio di fuoco tra le due Coree. Non risultano vittime o feriti. Contatti in corso per chiarire l’accaduto. Seul (Corea DEL SUD) – Scambio di fuoco tra le due Coree nella notte italiana tra il 2 e il 3 maggio 2020. Il Nord ha esploso un colpo al confine con la risposta del Sud che non si è fatta attendere. “I nostri militari – hanno precisato da Seul – hanno risposto con due colpi ad un annuncio di avvertimento secondo il nostro manuale“. Non si segnalano feriti e morti con i governi che sono al lavoro per chiarire l’accaduto. Molto probabilmente si è trattato di un errore ma la certezza la si avrà nelle prossime settimane. Scambio di fuoco tra Coree: non si registrano feriti e morti Lo scambio di fuoco è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2020 con il Nord che ha esploso due colpi al confine. La ... Leggi su newsmondo Corea del Nord - spari al confine con la Corea del Sud : cosa è successo

Come sta Kim Jong-un? Il vero stato di salute del leader della Corea Nord

Spari tra Corea del Nord e Corea del Sud lungo il confine demilitarizzato (Di domenica 3 maggio 2020) Scambio di fuoco tra le due Coree. Non risultano vittime o feriti. Contatti in corso per chiarire l’accaduto.DEL SUD) – Scambio di fuoco tra le due Coree nella notte italiana tra il 2 e il 3 maggio 2020. Ilha esploso un colpo alcon la risposta del Sud che non si è fatta attendere. “I nostri militari – hannoto da– hanno risposto con due colpi ad un annuncio di avvertimento secondo il nostro manuale“. Non si segnalano feriti e morti con i governi che sono al lavoro per chiarire l’accaduto. Molto probabilmente si è trattato di un errore ma la certezza la si avrà nelle prossime settimane. Scambio di fuoco tra Coree: non si registrano feriti e morti Lo scambio di fuoco è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2020 con ilche ha esploso due colpi al. La ...

repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - GramsciAG : RT @KimJongUs: Il body shaming è un atto che lascia cicatrici profonde e crea danni irreparabili nelle persone. Voi non sapete in Nord Cor… - NewsMondo1 : La Corea del Nord spara al confine, Seul risponde e precisa: “Forse non era intenzionale” -