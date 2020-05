“Immunità di gregge” è il nuovo brano di Checco Zalone

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 3 maggio 2020) “Immunità di gregge” è ildiIl comico puglieseè stato ispirato dall’attuale situazione di quarantena causata dall’emergenza coronavirus ed ha pubblicato uned esilarante singolo: il titolo è “Immunità di gregge” e nel videoclip, doverende omaggio a Domenico Modugno con un particolare travestimento, compare anche la comica romana Virginia Raffaele.e la Raffaele interpretano due innamorati separati dalle circostanze: non possono incontrarsi per le restrizioni entrate in vigore con l’arrivo del Covid-19. Il ritornello dice proprio: “Arriverà l’immunità di gregge“.Segui Termometro Politico su Google News “Immunità di gregge”, una satira fin troppo reale Se pensiamo alla situazione auspicata ...