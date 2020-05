Fase 2 | ecco tutti gli incentivi in arrivo per le due ruote e monopattini

(Di domenica 3 maggio 2020)2 dell’emergenza coronavirus e distanziamento sociale: in, tra gli, card da 200 euro per l’acquisto delle duee bonus regionali. Intanto Bologna e Milano allestiscono chilometri di piste ciclabili. Come affrontare la2 dell’emergenza coronavirus mantenendo il distanziamento sociale? Inper due, per incentivare alla … L'articolo2,gliinper le dueproviene da www.meteoweek.com.

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - repubblica : Coronavirus. Biglietti nominali e mascherine a bordo: ecco la fase 2 di Trenitalia [aggiornamento delle 17:06] - infoitinterno : Fase Due, il Governo fa chiarezza: ecco chi sono esattamente i congiunti - simcopter : RT @corrierebologna: Lavoro, svago e affetti: divieti e libertà ritrovate nella Fase 2. Ecco il vademecum -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ecco

Agenzia ANSA

Si può far visita agli affetti stabili: sono tali i parenti fino al sesto grado ma non gli amici. Via libera ai runner senza obbligo di stare entro i 200 metri da casa ROMA. Parte la «Fase2», da doman ...Da lunedì (4 maggio), con l’avvio della fase 2 di lotta al coronavirus, circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall’ordinan ...