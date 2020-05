“È incinta!” Lo scatto con il pancione è dolcissimo L’attrice sarà mamma per la prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Per l’attrce Lea Michele la vita ha acquistato un altro sapore. Sicuramente tutti ricorderanno il momento doloroso vissuto dall’attice quando ha scoperto il corpo senza vita di Cory Monteith, all’epoca suo compagno, in una stanza d’albergo, morto probabilmente per overdose. In memoria di Cory, un tatuaggio con il numero 5 e la promessa di una vita che è riuscita a riprendere quota. Il 9 marzo 2019, Lea sposa l’imprenditore Zandy Reich. Lea Michele e Zandy Reich si sono conosciuti nel 2017 e il 29 aprile del 2018, Lea Michele ha pubblicato una foto dell’anello: il suo ‘si’ alla promessa di amore eterno è stata ufficializzata su Instagram. Poi, il 9 marzo del 2019, il matrimonio, cerimonia intima e riservata in California: “Siamo entusiasti di essere sposati e grati per essere circondati dai nostri amici e dalla nostra ...