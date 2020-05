Coronavirus | su Instagram l’idea che «salva» l’estate in spiaggia

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 maggio 2020) Come sarà la nostra estate? Dopo due mesi di lockdown, l‘argomento spiagge è tra i più caldi: sappiamo che per evitare contagi sarà necessaria la distanza anche al mare e, mentre i balneari tentano di posizionare gli ombrelloni lontani almeno tre metri l’uno dall’altro, c’è anche chi avanza soluzioni creative: per esempio l’idea del plexiglas per evitare contatti tra i bagnanti. Perché allora non pensare al cemento armato? Una provocazione lanciata su Instagram (nella quale qualcuno è anche cascato).