Coronavirus, Protezione civile: "Oggi 174 morti, dato più basso dal 14 marzo scorso" (Di domenica 3 maggio 2020) Sono salite a 28.884 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 174 in un giorno. Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso.Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Sono poi 81.654 i guariti con un incremento di 1.740 rispetto a ieri. Mentre cala ancora il numero dei malati. Sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone (ieri erano stati -239 i malati rispetto al giorno precedente). Non si arresta l’ormai stabile trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus: ad Oggi sono 1.501, 38 in meno rispetto a ieri.I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389. Leggi su huffingtonpost BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 3 maggio : +174 morti - -525 casi

