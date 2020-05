"Vili e schifosi". La Serracchiani a Stasera Italia travolta dagli insulti in diretta. Rabbia contro Pd, Conte e Mattarella (Di sabato 2 maggio 2020) "Con il nuovo decreto i lavoratori dello spettacolo avranno il sostegno al reddito". Debora Serracchiani, in collegamento con Stasera Italia, tranquillizza l'attrice Nancy Brilli, chiamata da Barbara Palombelli a testimoniare le difficoltà di chi lavora in tv, musica e cinema ed è stato lasciato senza tutele dal governo dopo 2 mesi di lockdown e con una Fase 2 piena di incognite. Non sa, l'ex governatrice Pd del Friuli Venezia Giulia, che nel frattempo su Twitter si sta scatenando una tempesta di critiche, accuse e insulti nei suoi riguardi e contro gli esponenti di governo e istituzioni, a cominciare dal premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incapaci secondo la gran parte dei telespettatori di difendere gli interessi degli Italiani in difficoltà. Riportiamo qui soltanto qualcuno dei commenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) "Con il nuovo decreto i lavoratori dello spettacolo avranno il sostegno al reddito". Debora, in collegamento con, tranquillizza l'attrice Nancy Brilli, chiamata da Barbara Palombelli a testimoniare le difficoltà di chi lavora in tv, musica e cinema ed è stato lasciato senza tutele dal governo dopo 2 mesi di lockdown e con una Fase 2 piena di incognite. Non sa, l'ex governatrice Pd del Friuli Venezia Giulia, che nel frattempo su Twitter si sta scatenando una tempesta di critiche, accuse enei suoi riguardi e contro gli esponenti di governo e istituzioni, a cominciare dal premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incapaci secondo la gran parte dei telespettatori di difendere gli interessi deglini in difficoltà. Riportiamo qui soltanto qualcuno dei commenti, ...

Noovyis : ('Vili e schifosi'. La Serracchiani a Stasera Italia travolta dagli insulti in diretta. Rabbia contro Pd, Conte e M… - Libero_official : 'Vili e schifosi!'. La #Serracchiani a #StaseraItalia travolta dagli insulti in diretta. Rabbia contro #Pd, #Conte… - 3Cardi : @StaseraItalia Ipocrisia allo stato puro, girare la testa e far finta di non vedere il default. E arrivato grazie a… - FrancoStanco3 : AMATO CI PRESE IL 6 PER 1000 IN UNA NOTTE, E VOI IN 2 MESI NON RIUSCITE ... - italexit88 : @NicolaMorra63 VILI servi del potere, schifosi traditori. Passerete alla storia , certo, ma per essere stati peggio di Giuda! ???? -