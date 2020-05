The Mandalorian: teorie e ipotesi sulla seconda stagione (Di sabato 2 maggio 2020) Conclusa la prima stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars proviamo a ipotizzare cosa aspettarci dalla seconda stagione di The Mandalorian. Gli otto episodi della prima stagione di The Mandalorian sono veramente finiti troppo in fretta. Ci è sembrato giusto un assaggio quello che abbiamo potuto vedere ogni settimana su Disney+ e, soprattutto dopo il finale di stagione, la voglia di ritornare il prima possibile nella galassia lontana lontana per seguire il viaggio di Mando (chiamato anche Din Djarin) e del Bambino (chiamato anche Baby Yoda) è più insostenibile che mai. Per fortuna sappiamo già che solo pochi mesi ci separano dall'inizio della seconda stagione, in arrivo a ottobre 2020. Cosa possiamo aspettarci dai nuovi otto episodi? Ecco le nostre teorie ... Leggi su movieplayer The Mandalorian 2 - quando esce la seconda stagione : ipotesi e anticipazioni

The Mandalorian : l’analisi del finale della prima stagione

