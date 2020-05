Terremoto oggi Parma M 2 7 Ingv ultime scosse | sciame sismico | 9 eventi in poche ore

(Di sabato 2 maggio 2020)M 2.7,: sono numerosi i movimenti tellurici registrati in queste ore in provincia di, tutti i dettagli

Sono numerose le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia, ed in particolare, in provincia di Parma. Come comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, da ...Il primo anticipo ieri, con tre scosse nel pomeriggio: la prima a Felino e le ultime due a Montechiarugolo. Oggi, invece - dopo una ulteriore scossa a Montechiarugolo all'1.54, il risveglio è stato co ...