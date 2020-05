Tennis, gli organizzatori dello US Open annunciano: “La decisione definitiva sarà presa a metà giugno” (Di sabato 2 maggio 2020) Negli ultimi giorni sono state tante le voci e le interpretazioni sul tema “US Open” di Tennis. Lo Slam, che da programma è previsto dal 31 agosto al 13 settembre a New York, è sovrastato da un grande punto interrogativo. Non mancano, infatti, i dubbi sulla disputata del Major a Flushing Meadows, tenendo conto anche delle dichiarazioni del sindaco Bill De Blasio, poco fiducioso a riguardo. Pertanto, dopo il rinvio del Roland Garros e la cancellazione di Wimbledon, non mancano le perplessità per l’evento negli States. Una risposta, però, è arrivata dalla federTennis americana (USTA) che, al momento, rimane ferma su quanto è noto. Nel corso di questa settimana, alcuni paventavano la possibilità di uno spostamento a Indian Wells, essendo una zona meno colpita dalla pandemia globale. Nel comunicato vi è una secca ... Leggi su oasport Dossier CONI - i dettagli. Tennis e golf potrebbero ripartire con maggior sicurezza - molti più problemi per sport di squadra e boxe

Dossier CONI - i dettagli. Tennis e golf potrebbero ripartire con maggior sicurezza - molti più problemi per sport di squadra e boxe

Tennis - verso un autunno caldo con Roland Garros - Masters1000 - Atp Finals e Coppa Davis. Ma gli spostamenti aerei sono un problema (Di sabato 2 maggio 2020) Negli ultimi giorni sono state tante le voci e le interpretazioni sul tema “US” di. Lo Slam, che da programma è previsto dal 31 agosto al 13 settembre a New York, è sovrastato da un grande punto interrogativo. Non mancano, infatti, i dubbi sulla disputata del Major a Flushing Meadows, tenendo conto anche delle dichiarazioni del sindaco Bill De Blasio, poco fiducioso a riguardo. Pertanto, dopo il rinvio del Roland Garros e la cancellazione di Wimbledon, non mancano le perplessità per l’evento negli States. Una risposta, però, è arrivata dalla federamericana (USTA) che, al momento, rimane ferma su quanto è noto. Nel corso di questa settimana, alcuni paventavano la possibilità di uno spostamento a Indian Wells, essendo una zona meno colpita dalla pandemia globale. Nel comunicato vi è una secca ...

OA_Sport : Tennis, gli organizzatori dello US Open annunciano: “La decisione definitiva sarà presa a metà giugno” - emilietto : @marifcinter A porte chiuse no, non mi manca. Mi mancano i panini fuori dallo stadio, come mi manca prendere un ca… - Gregori54147829 : @sbonaccini buongiorno presidente, Sono un bambino di 13 anni che gioca a tennis agonistico in un circolo di Parma… - sportface2016 : #Tennis, Boris #Becker sugli #UsOpen: 'New York è stata praticamente la città più colpita dal #Covid_19. Non penso… - TiebreaktennisI : Dal 4 maggio ripartono gli atleti Fit di 1^ e 2^ categoria -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis gli Tennis, gli organizzatori dello US Open annunciano: “La decisione definitiva sarà presa a metà giugno” OA Sport Nfl: Miller guarito, negativo al test. Ciclismo: il decalogo per gli allenamenti

La Major League di baseball e gli arbitri hanno raggiunto l’accordo sul taglio degli stipendi durante la pandemia di coronavirus: concordato un taglio del 50% a maggio, se non si giocano partite gli a ...

Fase 2 in Sicilia, dal tennis all'atletica: gli sport consentiti dal 4 maggio

Arriva la tanto attesa ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che dà il via libera dal prossimo 4 maggio ad alcune attività sportive. Così come sta scritto nel testo firmato e ...

La Major League di baseball e gli arbitri hanno raggiunto l’accordo sul taglio degli stipendi durante la pandemia di coronavirus: concordato un taglio del 50% a maggio, se non si giocano partite gli a ...Arriva la tanto attesa ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che dà il via libera dal prossimo 4 maggio ad alcune attività sportive. Così come sta scritto nel testo firmato e ...