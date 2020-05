Ripresa allenamenti Regione Lazio: «Ok sedute individuali dal 6 maggio» (Di sabato 2 maggio 2020) Apertura alla Ripresa degli allenamenti individuali per Lazio e Roma: ecco il comunicato ufficiale della Regione Attraverso una nota ufficiale, la Regione Lazio ha annunciato che su tutto il territorio saranno consentiti gli allenamenti individuali nei centri sportivi per gli atleti. Ecco l’ordinanza che riguarda Roma e Lazio per quanto concerne la Serie A. Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività: – l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non ... Leggi su calcionews24 Serie A - i comunicati di Sassuolo e Bologna sulla ripresa degli allenamenti

Tommasi : "Ripresa degli allenamenti è la priorità"

