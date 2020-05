Previsioni Meteo Toscana | domani rovesci in Appennino e nell’interno della regione

(Di sabato 2 maggio 2020) Il Lamma (Consorzio trae CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper laper i prossimi giorni.parzialmente nuvoloso con possibilità di localiine zone dell’interno. Venti: deboli da nord, nord-est nelle zone interne, di Maestrale fino a moderati su costa e Arcipelago. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Lunedì 4 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento (punte di 25-26 gradi in pianura). Martedì 5 parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumentonuvolosità nel corsogiornata. Venti: deboli di Scirocco con rinforzi su Arcipelago e costa meridionale. Mari: da poco mossi a mossi. Temperature: minime ...

