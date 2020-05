Oroscopo del giorno Paolo Fox | 2-3 maggio | previsioni fine settimana

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020)Fox di oggi e domani:weekend sabato 2 e domenica 32020 Come per ognianche per oggi e domani,del 2 e 3, ledell’diFox del weekend le riprendiamo da DiPiùTV Stellare, il cui nuovo numero, dedicato allo zodiaco di tutto, è uscito qualchefa in edicola. TORO: lento recupero per la salute oggi, mentre domani ci sarà un forte desiderio di riemergere nel lavoro; GEMELLI: oggi giornata un po’ complicata per i sentimenti, mentre domani ci sarà un ottimo recupero legato alla salute; CANCRO: nel lavoro è appena stato superato un momento di tensione, mentre in amore è in arrivo una giornata interessante, che sarà quella di domani; LEONE: meglio evitare conflitti nella giornata odierna, mentre domenica bisognerà curare la forma ...