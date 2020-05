La moglie di Mario Rui accusa | “Napoletani come formiche | poi non vi lamentate… “

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sembrano delle, poi si lamenteranno che passeranno l’estate dentro casa”. Lo ha scritto sui social Renata Gonçalves, compagna diRui, terzino del Napoli. La donna ha immortalato con un video i tanti napoletani che si godevano la passeggiata sul lungomare. L'articolo LadiRui: “Napoletani, poi non vi lamentate… “ proviene da Anteprima24.it.

