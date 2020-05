La Casa nella Prateria 46 anni fa “predisse” un virus sconosciuto e lo sconfisse con l’isolamento. L’attrice: “Serie premonitrice” (Di sabato 2 maggio 2020) Si chiamano “L’epidemia” e “La Quarantena” e sono due episodi del telefilm La Casa nella Prateria andati in onda 46 anni fa. Prodotta tra il 1974 e il 1983, la serie è ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale Little House e narra le vicende della famiglia Ingalls a Walnut Grove in Minnesota. Come molti hanno fatto notare sui social, la fiction sembra aver raccontato quello che sta accadendo con la pandemia di covid-19. Nell’episodio chiamato “L’epidemia” a Walnut Grove arriva il tifo. Così il reverendo, insieme al dottor Baker, fanno il modo che la chiesa diventi un ospedale per curare i malati e la figlia di Charles Ingalls, Laura, racconta quanto sia difficile poter vedere il padre da lontano per evitare il contagio. Ne “La Quarantena” invece arriva nella verde cittadina un morbo sconosciuto e ... Leggi su ilfattoquotidiano Blackened dei Metallica si rinnova nella versione casalinga ai tempi del Coronavirus (video)

Fernanda Lessa bacio galeotto nella casa del GF Vip | "Ho avuto…" (Di sabato 2 maggio 2020) Si chiamano "L'epidemia" e "La Quarantena" e sono due episodi del telefilm Laandati in onda 46fa. Prodotta tra il 1974 e il 1983, la serie è ispirata alla serie di romanzi dal titolo originale Little House e narra le vicende della famiglia Ingalls a Walnut Grove in Minnesota. Come molti hanno fatto notare sui social, la fiction sembra aver raccontato quello che sta accadendo con la pandemia di covid-19. Nell'episodio chiamato "L'epidemia" a Walnut Grove arriva il tifo. Così il reverendo, insieme al dottor Baker, fanno il modo che la chiesa diventi un ospedale per curare i malati e la figlia di Charles Ingalls, Laura, racconta quanto sia difficile poter vedere il padre da lontano per evitare il contagio. Ne "La Quarantena" invece arrivaverde cittadina un morboe ...

Giulianova, il Coronavirus non ha colpito la Piccola Opera Charitas: ‘rigorosi protocolli sanitari e tanta tecnologia’

Nella struttura hanno continuato ad operare medici, infermieri, assistenti sociali e psicologi che hanno supportato quotidianamente pazienti ma soprattutto il personale, mentre gli specialisti hanno ...

