I volontari napoletani nei quartieri popolari | “Non resteremo in silenzio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il distanziamento sociale nei “bassi”è qualcosa di paradossale dispetto le disposizioni del Governo. Specialmente quando si vive neidella città, dove in pochissimi metri quadrati tocca convivere con tutta la famiglia. Li dove lo Stato non arriva ci pensano, per fortuna, idelle reti sociali napoletane che da giorni lavorano senza sosta neidefiniti a “rischio” del capoluogo campano. Gli stessi offrono così quotidianamente il loro servizio, rigorosamente diato, alle persone meno ambienti, che mai come in questo periodo vivono momenti difficilissimi. Come il caso di Anna, 29enne deiSpagnoli, che divide la propria abitazione con i suoi familiari. In pochi metri quadrati convivono così ben 6 persone, con tutte le ...