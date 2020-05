I Topi 3 ci sarà? (Di sabato 2 maggio 2020) La saga della famiglia Parrini ideata da Antonio Albanese meriterebbe di proseguire. I Topi, la fiction di Raitre scritta, diretta ed interpretata dall'attore comico, si conclude con una seconda stagione che ha confermato la qualità del progetto, che unisce una riflessione sul fenomeno della latitanza di alcuni boss della criminalità organizzata all'ironia che deriva dalle condizioni in cui, ha raccontato la cronaca, sono costretti a vivere. I Topi 2, la recensione Torna la comedy di Antonio Albanese, nei panni di un latitante costretto a vivere sempre nascosto I Topi 3 ci sarà? pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2020 13:04. Leggi su blogo (Di sabato 2 maggio 2020) La saga della famiglia Parrini ideata da Antonio Albanese meriterebbe di proseguire. I, la fiction di Raitre scritta, diretta ed interpretata dall'attore comico, si conclude con una seconda stagione che ha confermato la qualità del progetto, che unisce una riflessione sul fenomeno della latitanza di alcuni boss della criminalità organizzata all'ironia che deriva dalle condizioni in cui, ha raccontato la cronaca, sono costretti a vivere. I2, la recensione Torna la comedy di Antonio Albanese, nei panni di un latitante costretto a vivere sempre nascosto I3 ci sarà? pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2020 13:04.

