È morto Sam Lloyd | che interpretava Ted Buckland in «Scrubs»

(Di sabato 2 maggio 2020) È morto l’attore americano Sam Lloyd, noto per il personaggio di Ted Buckland nella serie tv Scrubs. Lloyd aveva 56 anni e lo scorso gennaio gli era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello. L’attore aveva recitato anche in altre popolari serie tv come Desperate Housewives, Modern Family, The Middle e Numb3rs. Ma a farlo diventare popolare era stato il ruolo del timido avvocato di Scrubs, grazie agli oltre 90 episodi andati in onda. https://twitter.com/zachbraff/status/1256353801377742848

Sam Lloyd, interprete di Ted nella serie Scrubs e nipote di Christopher Lloyd, è morto oggi all'età di 56 anni.