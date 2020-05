Desiderio di fuga dalle città

(Di sabato 2 maggio 2020) La pandemia in corso sta creando ildiffuso di allontanarsi (provvisoriamente o no)città, evocando la storica contrapposizione tra città e compagna. L’ideologia antiurbana, l’odio contro misfatti, si snoda nei secoli, almeno dal Quattrocento ad oggi. I suoi più illustri rappresentanti furono, nel tempo, Torquato Tasso (la città come luogo d’ira), i fisiocratici: Quesnay e Turgot (la città come luogo del lusso e dei consumi), fino a Charles Fourier (che ideò il Falansterio), Jean Batiste Godin, Robert Owen, … Continua L'articolodicittà proviene da il manifesto.

usedtobethe1 : @saltavaccaobesa @LegaSalvini @Noiconsalvini Talmente il desiderio di aprire tutto che il suo cervello ha trovato u… - EzioRocchiBalbi : RT @federic56795759: Desiderio di fuga - federic56795759 : Desiderio di fuga - morianisergio : @Agnese73186871 Ecco questo è il vero punto. Poi ci lamentiamo dell'umano desiderio di fuga che nutriamo e che la c… - kettydelbosco : Ogni persona immersa nella sofferenza riceve una spinta, uguale e contraria, dal desiderio di fuga #attimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Desiderio fuga

Il Manifesto

In questi giorni di emergenza abbiamo deciso di abbassare il paywall rendendo il nostro sito aperto, gratuito e accessibile a tutti. Non avremmo potuto farlo da soli: migliaia di lettori ogni giorno s ...AVVISTATA NUOVAMENTE AL RIONE LIBERTÀ LA PANTERA IN FUGA 2 Maggio 2020 Sicilia: Pd, ‘manovra rischia di essere carta straccia, da Musumeci diserzione’ 2 Maggio 2020 Sicilia: Ars, applauso in aula per ...