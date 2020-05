Radio1Rai : #Covid19???@demagistris a @centocittarai: 'Non abbassare la guardia, finora a #Napoli comportamento esemplare. Noi s… - news24_napoli : De Magistris: “Con l’ordinanza di De Luca favoriti assembramenti… - tuttonapoli : De Magistris: 'Con l'ordinanza di De Luca favoriti assembramenti, usciranno tutti di sera' - Ile2S : @carladiveroli Leggo il tuo tweet. Nonostante la mia antipatia per De Magistris non credo che lui con 'il lavoro re… - domchiar1 : @DAVIDPARENZO La fotografia del cancello con la scritta credo sia stata aggiunta dopo. Tuttavia non si può processa… -

Magistris Con Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Magistris Con