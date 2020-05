Coronavirus, salgono in 30 di notte su un autobus sostitutivo a Milano: nessuno scende nonostante i richiami (Di sabato 2 maggio 2020) Bollini rossi e cartelli sui sedili per mantenere la distanze sono pronti. A Milano da lunedì 27 aprile è partita la sperimentazione della nuova “segnaletica anticovid” per il trasporto pubblico. Ma a due giorni dalla partenza della Fase 2, un episodio ha messo in dubbio l’effettiva validità di tutte le misure prese per mantenere il distanziamento sociale anche sui mezzi pubblici. Una trentina di persone è salita la notte scorsa a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa della città rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza. Intorno alle 5, tutti e 3o i passeggeri sono saliti insieme sul mezzo, la maggior parte indossava la mascherina. Quando sono stati avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno, e che quindi dovevano scendere, non lo hanno fatto. L’autista ha poi segnalato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - altri 88 morti in Lombardia. Salgono i nuovi positivi (anche a Milano) : +737 in 24 ore

(Di sabato 2 maggio 2020) Bollini rossi e cartelli sui sedili per mantenere la distanze sono pronti. Ada lunedì 27 aprile è partita la sperimentazione della nuova "segnaletica anticovid" per il trasporto pubblico. Ma a due giorni dalla partenza della Fase 2, un episodio ha messo in dubbio l'effettiva validità di tutte le misure prese per mantenere il distanziamento sociale anche sui mezzi pubblici. Una trentina di persone è salita lascorsa a bordo di undella linea metropolitana rossa della città rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza. Intorno alle 5, tutti e 3o i passeggeri sono saliti insieme sul mezzo, la maggior parte indossava la mascherina. Quando sono stati avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno, e che quindi dovevanore, non lo hanno fatto. L'autista ha poi segnalato ...

