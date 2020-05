Coronavirus, in Calabria zero contagi per la prima volta (Di sabato 2 maggio 2020) In Calabria, per la prima volta dall'inizio della pandemia di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), si registrano zero contagi. Il dato è stato ufficializzato nel bollettino diffuso oggi dalla Regione. Tutti i tamponi processati nelle ultime 24 ore hanno dato, infatti, esito negativo. Il totale dei casi confermati è quello registrato nella giornata di ieri, cioè 1.112, anche se il numero dei morti da ieri ad oggi è cresciuto di due decessi. In tutto i tamponi eseguiti sono 35.975, di cui negativi 34.863 (LA DIFFUSIONE IN ITALIA IN GRAFICI E MAPPE - LE SCELTE DELLE REGIONI PER LA FASE 2 - IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - COME SARANNO I TRASPORTI - I CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ CHE RIAPRONO). Leggi su tg24.sky In Calabria zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore

In Calabria ci sono stati zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore

Coronavirus - oggi 0 casi positivi in tutta la Calabria - i guariti salgono a 311 : contagio completamente azzerato (Di sabato 2 maggio 2020) In, per ladall'inizio della pandemia di(GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), si registrano. Il dato è stato ufficializzato nel bollettino diffuso oggi dalla Regione. Tutti i tamponi processati nelle ultime 24 ore hanno dato, infatti, esito negativo. Il totale dei casi confermati è quello registrato nella giornata di ieri, cioè 1.112, anche se il numero dei morti da ieri ad oggi è cresciuto di due decessi. In tutto i tamponi eseguiti sono 35.975, di cui negativi 34.863 (LA DIFFUSIONE IN ITALIA IN GRAFICI E MAPPE - LE SCELTE DELLE REGIONI PER LA FASE 2 - IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - COME SARANNO I TRASPORTI - I CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ CHE RIAPRONO).

fanpage : CALABRIA, i medici contro la Presidente Santelli sulla scelta di riaprire - Adnkronos : #Calabria apre i bar, #JoleSantelli: 'Diffida ricevuta, ma non ritiro l'ordinanza' - #coronavirus… - La7tv : #piazzapulita Bersani: “Riaprire bar e ristoranti in Calabria è un messaggio pericoloso perché dà l’idea che ci sia… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: In Calabria ci sono stati zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore - NuovoSud : Coronavirus, per la prima volta in Calabria dall'inizio della pandemia zero contagi -