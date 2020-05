Coronavirus, allarme focolaio alla ‘Clinica Latina’: positivi 10 pazienti e 12 operatori. La Asl isola la struttura (Di sabato 2 maggio 2020) E’ stato disposto, dalla Asl Roma 2, l’isolamento della Clinica Latina di Roma. Come fa sapere l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, è in corso l’indagine epidemiologica della Asl Roma 2 e i pazienti verranno trasferiti all’Istituto Spallanzani. La direzione sanitaria della clinica deve dare un’adeguata informativa ai famigliari dei pazienti. Da una prima verifica risultano inadempienze della struttura nel rispetto dell’ordinanza regionale ed è in corso un audit. Sui tamponi effettuati ai 29 pazienti, 10 sono positivi e su 37 operatori, 12 sono risultati positivi. In corso le ricerche di 2 operatori che non si sono presentati. #Coronavirus: Asl Roma 2: Disposto isolamento Clinica Latina.In corso indagine epidemiologica della Asl Roma 2 e… Gepostet von Salute Lazio am Samstag, 2. Mai ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - l'allarme della Caritas : raddoppiano i nuovi poveri e i loro bisogni

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Allarme alla Camera per un caso positivo #ANSA

Coronavirus, a rischio la metà dei posti di lavoro nel mondo: è l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale del…

Coronavirus e malattia di Kawasaki, l'allarme dei pediatri italiani

Sono una cinquantina le navi da crociera bloccate in mare nel mondo a causa del coronavirus. E in totale sono oltre 100mila i membri dell'equipaggio costretti a bordo, dei quali almeno 17 sono morti l ...

La crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus avrà risvolti drammatici per il nostro Paese. Da una parte il ‘lockdown’, che ha fermato la maggior parte delle attività produttive, dall’altra la n ...

