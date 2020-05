Chiesa | si ripete il miracolo di San Gennaro in un Duomo vuoto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 maggio 2020) Ildi Sansi e’ ripetuto. Lo ha annunciato alle 19:04 l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. “Un segno di predilezione e benevolenza nel tempo del coronavirus per la nostra Campania e per l’Italia intera” ha detto Sepe in uninsolitamente deserto a causa del rischio contagio che ha imposto lo svolgimento del rito a porte chiuse, spiegando che al momento dell’apertura della cassaforte il sangue del patrono di Napoli era gia’ sciolto. Alla cerimonia era presente anche il sindaco, Luigi de Magistris. (ANSA). PO 02-MAG-20 19:20 NNNN L'articolo, siildi Sanin unproviene da Ildenaro.it.