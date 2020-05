Ancelotti | «Maldini inimitabile Gattuso? Era diventato indispensabile»

(Di sabato 2 maggio 2020) Un tuffo nel passato insieme a Carlo, storico ex allenatore del Milan: da Nesta afino a Sedoorf, ecco le sue parole Nel corso della lunga chiaccherata in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, Carloha parlato di alcuni dei più grandi calciatori che ha avuto il piacere di allenare al Milan. NESTA – «E’ stato uno sforzo enorme che ha fatto la società quell’anno. Ho spinto molto per averlo e alla fine il presidente ha fatto questo sacrificio. Era il tassello che mancavo. E’ un ragazzo molto modesto e umile, gli piace poco la scena, è un grande professionista. Un po’ pigro, ma con qualità fisiche straordinarie».– «Da un punto di vista fisico più potente di Franco, ma due giocatori unici.si è adattato nel ruolo di difensore centrale, sono stati due ...

