Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio: “Orgogliosa” (Di sabato 2 maggio 2020) dopo il grande successo del Concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito l’evento da casa, nonché tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo, in una veste sicuramente diversa dal solito. Con un lungo post sul suo profilo Instagram l’ex star di Non è la Rai ha voluto mettere nero su bianco le sue riflessioni e tutto quello che è scaturito dall‘evento musicale più atteso dell’anno: Il NOI ha vinto, quello che spero ci aiuti a vincere anche fuori dalle nostre case nella fase …5! Ringrazio quelli che sono rimasti a rappresentare tutti quelli che non c’erano ma che torneranno a riprendersi il loro posto di lavoro. Dalle parole della Angiolini traspare tutto l’orgoglio e la fierezza per aver condotto un evento di questa portata, quest’anno in una ... Leggi su dilei Francesca Sofia Novello Instagram - pelle ambrata e curve strizzate nel costume : «Wow - incantevole!»

Michelle Hunziker mostra la sua casa su Instagram e Ambra Angiolini commenta : “Siete un piccolo Stato”

Ambra Lombardo Instagram lato b imperioso nel deserto - fianchi importanti nell’abito a sirena : «…!» (Di sabato 2 maggio 2020)il grande successo deldelAngiolini ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito l’evento da casa, nonché tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo, in una veste sicuramente diversa dal solito. Con un lungo post sul suo profilol’ex star di Non è la Rai ha voluto mettere nero su bianco le sue riflessioni e tutto quello che è scaturito dall‘evento musicale più atteso dell’anno: Il NOI ha vinto, quello che spero ci aiuti a vincere anche fuori dalle nostre case nella fase …5! Ringrazio quelli che sono rimasti a rappresentare tutti quelli che non c’erano ma che torneranno a riprendersi il loro posto di lavoro. Dalle parole della Angiolini traspare tutto l’orgoglio e la fierezza per aver condotto un evento di questa portata, quest’anno in una ...

Mattiabuonocore : Ieri Pamela Petrarolo in diretta su Instagram con @davidemaggio : “Ad Ambra mica le chiedono di me? Ti dâ una microfonata in testa” - m_muntoni : ho sognato di conoscere ambra dal vivo e mi sbloccava da instagram scrivendomi anche in privato - joyartgrafica : #Repost farma_ambra ··· Tu resta a casa, alla tua salute ci pensiamo noi?? • • • #spedizioniintuttaitalia… - bendeejay : Ciao a tutti ho appena caricato Ben dj feat AMBRA feat J-AX -T'appartengo (mashup) andate sul mio SoundCloud e sca… - Daniela97172434 : #Villa con #piscina privata per 14 Persone nel #chianti per la #vacanza tranquilla in #toscana. #Offerte speciali… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Instagram Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio: “Orgogliosa” DiLei Vip Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio: “Orgogliosa”

Dopo il grande successo del Concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito l’evento da casa e tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo, in una ves ...

Ambra Angiolini al settimo cielo: “Il noi ha vinto, orgogliosa”

Ambra Angiolini è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori, ieri, col Concerto del Primo Maggio. Nulla a che vedere con quello degli anni passati. Questa volta è stato più magico, c’è stata una ...

Dopo il grande successo del Concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito l’evento da casa e tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo, in una ves ...Ambra Angiolini è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori, ieri, col Concerto del Primo Maggio. Nulla a che vedere con quello degli anni passati. Questa volta è stato più magico, c’è stata una ...