After life: nella seconda stagione Ricky Gervais insegna ad accettare la felicità (Di sabato 2 maggio 2020) After life: la recensione della stagione 2 (di Selvaggia Lucarelli) Ricky Gervais è uno che sa di essere bravo. E il meglio di sé Gervais lo dà nelle serie tv, paradossalmente proprio perché è nelle serie tv che Ricky esce dalla sua sarcastica, inarrivabile bolla egoriferita e regala il suo talento agli altri. Che è una dote rara, nei comici di razza e ancor più in quelli che arrivano dal mondo della stand up comedy, in cui “gli altri” sono quelli che partecipano al proprio successo, al massimo, con gli applausi. After life, invece è il successo corale di Ricky Gervais. Una serie in cui c’è “anche Ricky Gervais”, col suo cinismo, con la sua spietatezza, con l’aria di chi ha capito il mondo meglio degli altri e forse per questo ci vive dentro con insofferenza. Una serie in cui però ... Leggi su tpi Afterlife People - il mediometraggio di Fabrizio Borni - vince il Premio al Concorso Cinematografico Internazionale Accolade

Perché «After Life 2» di Ricky Gervais è una delle migliori serie Netflix del 2020

After Life - Stagione 2 - Recensione

L'aspetto comico, intensificato rispetto alla prima stagione, rischia di far apparire il tutto come una caricatura. Alcuni momenti sono molto riusciti e portano a pensare e immedesimarsi nei personagg ...

