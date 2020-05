“Viados stavano per far saltare Ronaldo all’Inter Marchisio si è comportato malissimo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) Carlo Pallavicino, noto agente FIFA, è colui che insieme a Giovanni Branchini ha portato in Italia campioni quali, Careca, Rui Costa. In un’intervista a ‘calciomercato.com’ ha ricordato gli inizi, quando da giornalista è passato a fare questo mestiere: “Avevo 24 anni e attraverso un amico in comune conobbi Giovanni Branchini. Ci ritrovammo a lanciare insieme la Branchini Associati che soprattutto per merito suo. I calciatori ebbero improvvisamente bisogno di un agente per trattare i loro contratti che, fino a poco tempo prima, li tenevano legati a vita ai club. La famosa legge 91 che entrò in vigore negli anni 80 e cambiò tutto consentendo lo svincolo dei calciatori a fine contratto. Eravamo in quaranta in tutta Italia, niente cellulari figuriamoci internet, cose che oggi sembrano indispensabili, eppure il mercato si ...