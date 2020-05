Un posto al sole, Samanta Piccinetti svela: “Non riuscivo a lavorare” (Di venerdì 1 maggio 2020) Samanta Piccinetti mamma bis: “Ho avuto quasi sempre la nausea, non riuscivo a lavorare” Una delle coppie più belle nate sul set di Un posto al sole è quella formata da Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso che nella soap partenopea interpretano rispettivamente Arianna Landi e Filippo Sartori. I due sono sposati: hanno una figlia, sole, e un’altra in arrivo. L’attrice, infatti, è all’ottavo mese di gravidanza. Nelle dichiarazioni riportate sul settimanale Tv Mia, l’attrice di Arianna ha svelato: “Ho avuto quasi sempre la nausea: questa piccolina vuole proprio essere notata. Ho provato a prendere una medicina per ridurre il problema ma mi faceva venire sonno e non riuscivo a lavorare”. In Un posto al sole Arianna vuole adottare un figlio perché non può averne. Per questo motivo, negli ultimi mesi ... Leggi su lanostratv Un Posto al Sole - anticipazioni 1 maggio : stop alle repliche

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 4 maggio 2020

