Thor | Chris Hemsworth | La mia famiglia e i miei amici erano perplessi nel vedermi in

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 maggio 2020)ha svelato che i membri della suae i suoihanno avuto una reazione particolare nel vederlo in versioneha rivelato la reazione dei suoie membri della suadopo aver scoperto che sarebbe diventato. L'attore ha infatti spiegato che non tutti pensavano fosse adatto per la parte perché nella vita reale è molto diverso rispetto al suo personaggio. La star australiana, intervista dal magazine GQ, ha spiegato: "Per la miae per iè stato un po' stridentesul grande schermo impegnato a interpretare un personaggio etero, eroico, fin troppo mascolinizzato". L'interessante articolo della rivista svela comenon abbia spesso seguito i consigli dei suoi agenti ed ...