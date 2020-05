Tempi ristretti dopo la modifica della domanda per bonus 600 euro: INPS conferma (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono ancora tanti gli utenti che leggono ancora "in attesa di esito" all'interno del sito INPS, in riferimento alla domanda presentata per ricevere il bonus 600 euro. Ieri abbiamo chiarito alcuni importanti aspetti sulle Tempistiche necessarie per l'erogazione del pagamento, ma oggi 1 maggio credo sia molto utile concentrarsi anche sui non pochi utenti che hanno commesso degli errori in fase di inserimento della stessa domanda. Fortunatamente, l'introduzione del tasto "modifica" avvenuta alcuni giorni fa, ha consentito a tutti di rimettersi in riga, ma chiaramente i Tempi di analisi si sono allungati. Per farvela breve, modificando domande inserite in modo non corretto inizialmente, avete perso la priorità acquisita in un primo momento, ma questo non andrà a compromettere l'effettiva ricezione del bonus 600 euro. Lecito chiedersi quando si sbloccherà la ... Leggi su optimagazine La società di Pomezia che sta per testare il vaccino contro il Covid-19 risponde alle perplessità sui tempi ristretti (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono ancora tanti gli utenti che leggono ancora "in attesa di esito" all'interno del sito, in riferimento allapresentata per ricevere il600. Ieri abbiamo chiarito alcuni importanti aspetti sullestiche necessarie per l'erogazione del pagamento, ma oggi 1 maggio credo sia molto utile concentrarsi anche sui non pochi utenti che hanno commesso degli errori in fase di inserimentostessa. Fortunatamente, l'introduzione del tasto "" avvenuta alcuni giorni fa, ha consentito a tutti di rimettersi in riga, ma chiaramente idi analisi si sono allungati. Per farvela breve,ndo domande inserite in modo non corretto inizialmente, avete perso la priorità acquisita in un primo momento, ma questo non andrà a compromettere l'effettiva ricezione del600. Lecito chiedersi quando si sbloccherà la ...

Sono ancora tanti gli utenti che leggono ancora “in attesa di esito” all’interno del sito INPS, in riferimento alla domanda presentata per ricevere il bonus 600 euro. Ieri abbiamo chiarito alcuni impo ...

