Primo Maggio | le parole di Conte | “Chiedo scusa a tutti per il ritardo”

Leggi su chedonna

(Di venerdì 1 maggio 2020) Su Facebook, rispondendo ad alcune sollecitazioni per il, il premierchiede perdono per i ritardi nel sostegno ai lavoratori in difficoltà, il premierha scelto la Festa dei Lavoratori per rispondere a quei milioni di italiani in profonda crisi. “Chiedoa nome del governo. Vi assicuro che continueremo … L'articolo, ledi“Chiedoper il ritardo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it