Per una previsione, 98 scenari: i calcoli degli esperti di Conte (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Bernasconi Il dossier del Comitato tecnico-scientifico calcola la letalità e ricoveri in terapia intensiva in diversi scenari, a seconda del grado di riapertura. Ma uno studio mette in dubbio i numeri Una previsione che si basa su una casistica infinita, composta da 98 diversi scenari. Sono tutti Contenuti nella relazione del Comitato tecnico-scientifico, che ha spinto il governo a mettere in atto la strategia della fase due. Nel documento, attorno al quale si sono scatenati dubbi e polemiche, si parla di un'incidenza di casi in terapia intensiva che va da 150 a 151mila, a seconda del grado di apertura o chiusura delle varie attività commerciali. Ad analizzare i numeri Contenuti del dossier è il gruppo Carisma, una holding di investimenti industriali, che definisce come "non attendibile" il tasso di letalità per infezione, che secondo il ... Leggi su ilgiornale Una vita torna domenica : il ritorno di Ramon ad Acacias 38. Lucia perdona Telmo?

Quando una donna se ne va lo fa per sempre

Beautiful anticipazioni : un no per Bill - una risposta per Flo (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Bernasconi Il dossier del Comitato tecnico-scientifico calcola la letalità e ricoveri in terapia intensiva in diversi, a seconda del grado di riapertura. Ma uno studio mette in dubbio i numeri Unache si basa su una casistica infinita, composta da 98 diversi. Sono tuttinuti nella relazione del Comitato tecnico-scientifico, che ha spinto il governo a mettere in atto la strategia della fase due. Nel documento, attorno al quale si sono scatenati dubbi e polemiche, si parla di un'incidenza di casi in terapia intensiva che va da 150 a 151mila, a seconda del grado di apertura o chiusura delle varie attività commerciali. Ad analizzare i numerinuti del dossier è il gruppo Carisma, una holding di investimenti industriali, che definisce come "non attendibile" il tasso di letalità per infezione, che secondo il ...

borghi_claudio : Appena finita una bellissima iniziativa online della @LegaGiovani_off di Catania in tempo per sentire… - CottarelliCPI : Vorrei che fosse spiegata non solo la strategia di riapertura, ma anche perché una certa strategia è stata scelta.… - a_padellaro : Ho fatto il cronista politico per una vita, mai mi era capitato di assistere al linciaggio mediatico di un premier… - bigimauro : RT @theStewieee: Renzi ha detto per 12 minuti cose sacrosante e tutti si concentrano nei 10 secondi in cui ha parlato di Bergamo. Suggerisc… - lollo70bi : RT @katy_katy131211: Ogni periodo della vita se ci pensate bene ha una colonna sonora... quell’estate bellissima aveva quella canzone, in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Per una Trump, tutte le idee per una rappresaglia contro la Cina Il Sole 24 ORE Gruppo Renault, dal governo francese in arrivo aiuti per 5 mld. Ok della Commissione Europea

PARIGI - Via libera della Commissione Ue agli aiuti francesi a Renault, pari a 5 miliardi di euro. «Queste garanzie da 5 miliardi aiuteranno Renault a ottenere liquidità che serve urgentemente a causa ...

Ducati riparte in sicurezza. Domenicali: «Mascherine obbligatorie. Dobbiamo rispondere già alla domanda degli altri mercati»

ROMA – Riaccende i motori lo stabilimento di Borgo Panigale di Ducati, che inizia un graduale e prudente ritorno alla normalità per poter garantire la disponibilità di moto nelle prossime settimane. O ...

PARIGI - Via libera della Commissione Ue agli aiuti francesi a Renault, pari a 5 miliardi di euro. «Queste garanzie da 5 miliardi aiuteranno Renault a ottenere liquidità che serve urgentemente a causa ...ROMA – Riaccende i motori lo stabilimento di Borgo Panigale di Ducati, che inizia un graduale e prudente ritorno alla normalità per poter garantire la disponibilità di moto nelle prossime settimane. O ...