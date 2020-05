Madonna | “Sono stata contagiata dal coronavirus | ho fatto il test” La popstar raggela i

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Hoil test l’altro giorno e ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi. Domani farò un lungo viaggio in macchina, tirerò giù il finestrino e respirerò l’aria, l’aria del Covid 19. Spero che ci sia un sole splendente”. Così, dal suo profilo Instagram,hato i suoi migliaia di follower rivelando di esserdal. Fortunatamente per lei, la celebreè asintomatica, quindi non ha sofferto nessun sintomo. Manco a dirlo, in pochi minuti la sua bacheca ètravolta da centinaia di messaggi d’affetto ed incoraggiamento… Max L'articolo: “Sonodal, hoil test”. Lai suoi fan proviene da Italia Sera.