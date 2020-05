(Di venerdì 1 maggio 2020) No, ad Augustonon è mai piaciuto Marco Travaglio e non lo ha mai nascosto. Ed è tornato a ribadirlo su Twitter oggi, venerdì primo maggio. dopo che sul Fatto Quotidiano Travaglio si è prodotto nel suo sport preferito: insultare in modo bieco chiunque osi criticare Giuseppe Conte, il suo "cocco", il premier per il quale è pronto ad immolarsi. Dunque, scrive: "La cosa più insopportabile dei pezzi di Travaglio è l'abitudine a ironizzare sui difetti fisici dei suoi avversari del momento (ne cambia uno a stagione) :se uno è grasso, se uno è basso, se uno è strabico", sottolinea. Dunque,sgancia la sua personale bomba: "Domanda: ma si è mai?". Cala il sipario.

gennaromigliore : Alla fine di questa giornata particolare, in un 25 Aprile che ricorderemo, il mio pensiero va a Pina. Mi manca tant… - BarillariDav : Che la terra ti sia lieve, caro Giulietto Chiesa. Sei sempre stato un giornalista che non ha mai avuto timore di ra… - blacksoul_80 : RT @IleGirl7: - Ti sei mai chiesto quanto spazio occupa il vuoto? - Occupa lo spazio di due volumi. - mauriziofabi99 : RT @m_daros: @AugustoMinzolin Minzo, ma sei proprio convinto che dal 4 maggio le cose e i fatti procederanno con il pragmatismo burocratico… - Noovyis : ('Ma ti sei mai visto allo specchio?'. Un Minzolini definitivo contro i vergognosi insulti di Travaglio a chi criti… -

Ultime Notizie dalla rete : sei mai

Movieplayer.it

Il momento che gli ha cambiato la vita, tuttavia, è arrivato qualche anno dopo. Giocava a calcio con gli amici, ma a un certo punto non era più in grado di reggersi in piedi. Caricato su un'ambulanza, ...No, ad Augusto Minzolini non è mai piaciuto Marco Travaglio e non lo ha mai nascosto. Ed è tornato a ribadirlo su Twitter oggi, venerdì primo maggio. dopo che sul Fatto Quotidiano Travaglio si è prodo ...