Inter, Conte rivaluta Nainggolan: il belga può essere un rinforzo a costo zero, reintegro possibile (Di venerdì 1 maggio 2020) Attualmente in prestito secco al Cagliari fino al termine della stagione, in vista dell'anno prossimo Radja Nainggolan potrebbe fare ritorno all'Inter per restarci. A riportare la notizia è la redazione del sito Calciomercato.com. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista del prossimo anno e tenuto conto che la prossima finestra di mercato estiva sarà differente rispetto al passato (più low-cost e propensa agli scambi) il belga potrebbe tornare utile: Nainggolan è il... Leggi su 90min La lezione di Conte. Decisioni impopolari nell’interesse del Paese. Il premier parla da statista. Scelte fatte su basi scientifiche

Coronavirus - Conte è intervenuto tardi. Scatta la prima denuncia

Inter - Conte è il secondo migliore allenatore del post Triplete. Gasperini e De Boer flop (Di venerdì 1 maggio 2020) Attualmente in prestito secco al Cagliari fino al termine della stagione, in vista dell'anno prossimo Radjapotrebbe fare ritorno all'per restarci. A riportare la notizia è la redazione del sito Calciomercato.com. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista del prossimo anno e tenuto conto che la prossima finestra di mercato estiva sarà differente rispetto al passato (più low-cost e propensa agli scambi) ilpotrebbe tornare utile:è il...

FcInterNewsit : FcIN - Young-Inter, un'altra stagione. Inviata la bozza contrattuale, Conte lo vuole come jolly di fascia - sportli26181512 : Inter, Conte vuole un ex Juve: Joao Cancelo non ha lasciato un brutto ricordo... - diego_vnxn : RT @CampiMinati: Ricapitolando: è cinese, sta in Lombardia e lo gestisce Conte. Speriamo che il COVID faccia come l'Inter, che tutti gli an… - 87Fulvio : RT @CampiMinati: Ricapitolando: è cinese, sta in Lombardia e lo gestisce Conte. Speriamo che il COVID faccia come l'Inter, che tutti gli an… - occececco : RT @FcInterNewsit: FcIN - Young-Inter, un'altra stagione. Inviata la bozza contrattuale, Conte lo vuole come jolly di fascia -