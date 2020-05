Il Primo Maggio delle donne e l’economia al 90% (Di venerdì 1 maggio 2020) IL Primo Maggio delle LAVORATRICIIl paradosso Un rapporto della Banca Mondiale fa notare che alcuni settori lavorativi più esposti alla crisi economica post-Covid sono tipicamente femminili: colf, cameriere, parrucchiere ed estetiste. E avendo di solito contratti meno garantiti, le donne più degli uomini rischieranno la disoccupazione. Questo a fronte di un dato rilevante: in prima linea nella sanità, tra medici e infermieri, ma anche nei supermercati, la presenza di donne è molto alta (Corriere). E chi sta fabbricando le mascherine oggi nel mondo? Sì, sempre loro (Vox). Ritorno al futuro Magari il Covid non è una guerra, ma alla fine le dinamiche belliche sono scattate. E ora quell’“esercito industriale di riserva”, dimenticato dai decreti e dalle task force di governo, con la fase 2 e le scuole ... Leggi su linkiesta Il Primo Maggio dell’Ugl con il Cnel : “Danni economici gravissimi col Covid - futuro nero”

In Toscana libertà di passeggiare e di andare in bici dal primo maggio

Primo Maggio - Di Maio fa il partigiano : cita Pertini e stavolta “dimentica” Almirante (Di venerdì 1 maggio 2020) ILLAVORATRICIIl paradosso Un rapporto della Banca Mondiale fa notare che alcuni settori lavorativi più esposti alla crisi economica post-Covid sono tipicamente femminili: colf, cameriere, parrucchiere ed estetiste. E avendo di solito contratti meno garantiti, lepiù degli uomini rischieranno la disoccupazione. Questo a fronte di un dato rilevante: in prima linea nella sanità, tra medici e infermieri, ma anche nei supermercati, la presenza diè molto alta (Corriere). E chi sta fabbricando le mascherine oggi nel mondo? Sì, sempre loro (Vox). Ritorno al futuro Magari il Covid non è una guerra, ma alla fine le dinamiche belliche sono scattate. E ora quell’“esercito industriale di riserva”, dimenticato dai decreti e dalle task force di governo, con la fase 2 e le scuole ...

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Viviamo questo Primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani. Non… - frankiehinrgmc : Primo omaggio al Primo Maggio. Auguri a tutti. ? - insopportabile : Oggi è il Primo Maggio ma per i sardi e i cagliaritani in particolare è #SantEfisio, festa di popolo e di fede. Qu… - anpisarzana : RT @Enneppi: Buon Primo Maggio! Charlie Chaplin e la fabbrica: Tempi Moderni (1936) - violainpensiero : RT @ecofortebraccio: Che festa emozionante sarebbe il primo maggio se il Lavoro ci fosse sempre per tutti. Oggi forse è più giusto chiamar… -