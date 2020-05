I russi arrivano a Brescia | l' esercito bonifica le case di riposo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Antonio Borrelli Via alle operazioni di sanificazione nelle Rsa diventate focolai del coronavirus, in Lombardia giàti 94 edifici e 86 insediamenti Non sono di molte parole, i. Non soltanto quando calcano la terra madre, ma anche e soprattutto se sono impegnati in missioni di solidarietà in un Paese estero messo in ginocchio da una pandemia. L’arrivo aLo si capisce subito guardando negli occhi il tenente colonnello Andrei Bazhanov, capo del dipartimento di Novosibirsk, appena arrivato a. "Stiamo continuando a lavorare sulla sanificazione dellediin Italia - spiega lui, con poche parole ma posate - ora le operazioni continuano in provincia di, dove al momento il trattamento è in corso. In questo momento stiamo eseguendo interventi ad alto livello e in modo professionale per ladi sei ...