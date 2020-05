Humanitas | Flora Sasso nominata responsabile sede Napoli

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il Corpo di Soccorso Internazionaleapre una propriastabile a– con lacapo reparto(in foto) – mentre, a Roma, è presente in maniera stabile con un articolato e completo ambulatorio mobile in zona Eur (vedi qui intervento Roberto Schiavone). Continua, intanto, l’opera di solidarietà: nella foto in basso la delegazione del distaccamento di San Marzano sul Sarno (Salerno) pronta per la consegna di generi alimentari. Continua, quindi, il piano di espansione del fondatore Roberto Schiavone.La Denuncia.