CorSport | la Uefa suggerisce di fermare la Coppa Italia per concludere i campionati

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Oggi la Lega presenterà in assemblea un protocollo sulla ripresa del campionato e un paio di bozze del nuovo calendario, scrive il Corriere dello Sport. “Si tratta di un documento più corposo rispetto a quello (di 40 pagine) preparato dalla Bundesliga per disciplinare i viaggi in pullman e in aereo, l’ingresso negli stadi delle squadre e delle altre persone ammesse, le procedure di sanificazione dei centri di allenamento e degli impianti, la preparazione dei terreni di gioco e la gestione delle relazioni con i broadcast e i media. Ci saranno regole chiare che esuleranno da quelle sanitarie. Senza queste ultime non sarà, però, possibile ripartire con le sedute anche individuali nei centri sportivi. Alcuni club tengono accesa la fiammella del 4 (la Figc ha chiesto aiuto al ministro Boccia…), ma almeno si augurano di poter iniziare il 14 gli ...