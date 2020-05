Conti, nuovo show in Rai e la moglie svela una foto del figlio (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo qualche mese di assenza dalla televisione, Carlo Conti sembra pronto a tornare in grande stile, questa volta però facendo un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. A quanto pare, lascerà l’ormai ampiamente rodato ruolo di conduttore per rievocare una delle sue più grandi passioni, la musica. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Tv Blog, la Rai avrebbe pronto uno show cucito su misura per lui. Non sono ancora molti i dettagli emersi in merito alla trasmissione, che dovrebbe andare in onda nella prima metà di giugno. Si tratta di un esperimento volto a portare in tv un nuovo modo di fare spettacolo, dopo settimane di difficoltà a causa della momentanea interruzione di molti dei programmi di punta dell’emittente – basti pensare a Ballando con le Stelle, la cui data di messa in onda è ancora sconosciuta. Carlo Conti ... Leggi su dilei Carlo Conti “deejay” nel suo nuovo programma Rai : le anticipazioni

Carlo Conti torna in tv : il nuovo programma dopo La Corrida sospesa

Per Farti Felice è il nuovo singolo di Biagio Antonacci alla continua ricerca dei dialogo (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo qualche mese di assenza dalla televisione, Carlosembra pronto a tornare in grande stile, questa volta però facendo un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. A quanto pare, lascerà l’ormai ampiamente rodato ruolo di conduttore per rievocare una delle sue più grandi passioni, la musica. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Tv Blog, la Rai avrebbe pronto unocucito su misura per lui. Non sono ancora molti i dettagli emersi in merito alla trasmissione, che dovrebbe andare in onda nella prima metà di giugno. Si tratta di un esperimento volto a portare in tv unmodo di fare spettacolo, dopo settimane di difficoltà a causa della momentanea interruzione di molti dei programmi di punta dell’emittente – basti pensare a Ballando con le Stelle, la cui data di messa in onda è ancora sconosciuta. Carlo...

IlContiAndrea : Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più ven… - gualtierieurope : Dalla situazione dei conti pubblici alla trattativa in Europa per i #RecoveryFund, dallo stop alle clausole IVA fin… - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più venduti… - FedeNR06 : RT @IlContiAndrea: Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più venduti… - Violly11 : RT @IlContiAndrea: Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più venduti… -