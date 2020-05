Concerto primo maggio 2020: dove vederlo, scaletta e cantanti (Di venerdì 1 maggio 2020) Arriva il tanto atteso Concerto del primo maggio 2020, in una modalità particolare a causa della quarantena: info, scaletta, orario, cantanti e dove vederlo Concerto primo maggio 2020 (fonte foto: Instagram, @icompanymusic)Un’edizione particolare e decisamente inedita, quella del Concerto primo maggio 2020, che quest’anno a causa del Coronavirus e della quarantena, andrà in scena in una modalità differente: tutte le info sull’evento, l’orario, la scaletta e i cantanti e dove vederlo. Niente classico Concertone in Piazza San Giovanni di Roma, ma tanti palchi in diverse città italiane, quali la capitale, ma anche Milano, Napoli, Firenze, Bologna e Bassano Del Grappa. Il nome dato a questa edizione è “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, e al timone ... Leggi su chenews Concerto Primo Maggio 2020/ Scaletta e diretta Rai3 concertone : apre Vasco Rossi

Programmi TV di stasera - venerdì 1 maggio 2020. Su Rai3 dal Teatro delle Vittorie il Concerto del primo maggio

