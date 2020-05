Coldiretti | “Riaprire agriturismi | crack da un miliardo e mezzo di euro”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOccorre far riaprire subito i 24milaitaliani spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza. E’ quanto chiede lain occasione della festa del Lavoro tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta in campagna, in riferimento all’inizio della Fase 2 il 4 maggio con gli alberghi già aperti. Nel rispetto delle misure di precauzione, ci sono – sottolinea la– tutte le condizioni per riaprire le strutture agrituristiche che per effetto della chiusura forzata hanno già subito danni secondo Terranostra perdi euro senza i classici ponti di primavera per il lockdown iniziato da due mesi per fermare ...