A caccia di qualche novità televisiva si finisce nella Rsi ma è in Svizzera

Daniele Abbiati Dai comici "Frontaliers" alla serie "Sergio Colmes", le chicche d'Oltralpe Nonostante i tempi che corrono (anzi, avanzano a passo di lumaca), continua a esserci un italiano che allegramente sconfina, incurante delle sanzioni. L'unica punizione la subisce alla dogana, dove gli danno del «badino»... A volte bastano pochi chilometri per entrare in un altro mondo, anche televisivamente parlando. Da inizio marzo, sintonizzandosi su alcune reti minori come Telereporter, in Italia i teleutenti forzati del digitale terrestre possono nuovamente atterrare sul pianeta della porta accanto: la Rsi. No, il fascismo è fuori discussione, qui si parla di Radiotelevisione della Svizzera Italiana, qui si parla di Frontaliers. Nata in radio nel 2006, la serie di brevi sketch ha conquistato il video nel 2010 e il 21 dicembre 2017 ha addirittura partorito quello che i ...

Era dicembre 2018 quando i giocatori PC poterono mettere le mani per la prima volta su Book of Demons, eccentrico hack n’ slash che, senza nemmeno fare troppo per nasconderlo, si piazzava a metà tra l ...

Ricostruire il paese secondo chi lo costruisce: qualche idea

Al direttore - A detta di tutti, politici, economisti, opinionisti, operatori, il settore delle costruzioni è l’asse strategico sul quale puntare nei prossimi mesi per far ripartire l’economia e uscir ...

Era dicembre 2018 quando i giocatori PC poterono mettere le mani per la prima volta su Book of Demons, eccentrico hack n' slash che, senza nemmeno fare troppo per nasconderlo, si piazzava a metà tra l ...

Al direttore - A detta di tutti, politici, economisti, opinionisti, operatori, il settore delle costruzioni è l'asse strategico sul quale puntare nei prossimi mesi per far ripartire l'economia e uscir ...