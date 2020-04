Torta Sacher all’acqua | più buona di quella originale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 aprile 2020)all’acqua? L’avete mai assaggiata? Uno dei dolci più golosi che si possono trovare nelle pasticcerie è la. Se volete creare una versione leggera e soprattutto senza uova, latte e burro ecco la ricetta che fa al caso vostro. Semplice da fare e super veloce. Ingredienti per fare laall’acqua Per preparare una versione all’acqua della, vi serviranno: 300 grammi di marmellata di albicocche 250 ml di acqua tiepida 200 grammi di farina 00 150 grammi di zucchero a velo 70 grammi di cacao amaro in polvere 40 ml di olio di semi Una bustina di lievito vanigliato. Per la copertura occorrono: 200 grammi di cioccolato fondente 40 ml di acqua 30 grammi di marmellata di albicocche. Per decorare la: glassa bianca o cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Procedimento per fare la...