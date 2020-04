Tesla, trimestrale in utile nonostante la crisi. E la Model 3 spopola in Europa (Di giovedì 30 aprile 2020) Nel contesto di un’industria automotive alle prese con una crisi senza precedenti, Tesla chiude in maniera incoraggiante il primo trimestre 2020, confermando una scia positiva che dura ormai da nove mesi. E che è alimentata anche dalla pioggia di milioni provenienti da quei costruttori che acquistano i cosiddetti “crediti di carbonio” dall’azienda di Palo Alto, fra cui la stessa FCA, che cederà a Tesla 1,8 miliardi di euro fino al 2023. L’analisi del bilancio parla di un utile di 16 milioni di dollari, non straordinario se riferito a una multinazionale da quasi 370 mila auto l’anno, ma notevole se considerato il periodo in corso e che il corrispondente trimestre del 2019 aveva fatto segnare una perdita da 702 milioni, cui avevano contribuito i ritardi produttivi della Model 3. Proprio quest’ultima ha fatto impennare le consegne ... Leggi su ilfattoquotidiano Tesla - Nuova trimestrale in utile grazie alla Model 3 (Di giovedì 30 aprile 2020) Nel contesto di un’industria automotive alle prese con unasenza precedenti,chiude in maniera incoraggiante il primo trimestre 2020, confermando una scia positiva che dura ormai da nove mesi. E che è alimentata anche dalla pioggia di milioni provenienti da quei costruttori che acquistano i cosiddetti “crediti di carbonio” dall’azienda di Palo Alto, fra cui la stessa FCA, che cederà a1,8 miliardi di euro fino al 2023. L’analisi del bilancio parla di undi 16 milioni di dollari, non straordinario se riferito a una multinazionale da quasi 370 mila auto l’anno, ma notevole se considerato il periodo in corso e che il corrispondente trimestre del 2019 aveva fatto segnare una perdita da 702 milioni, cui avevano contribuito i ritardi produttivi della3. Proprio quest’ultima ha fatto impennare le consegne ...

