Quando | inseguendo un amore triste | Cesare Pavese ritrovò il sapore della primavera

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Sarà un cielo chiaro, S’apriranno le strade”. Forse la poesia può convincerci a tradurre in una nuova visione di noi e del mondo il significato dell’uscita dall’isolamento. Forse i versi di Passerò per Piazza di Spagna, in cuirincorre speranzoso il sogno di unche continuamente fugge, possono farci riscoprire ilcittà che torna a fiorire, dopo mesi di cielo plumbeo.Sarà un cielo chiaro.S’apriranno le stradesul colle di pini e di pietra.Il tumulto delle stradenon muterà quell’aria ferma.I fiori spruzzatidi colori alle fontaneocchieggeranno come donnedivertite. Le scalele terrazze le rondinicanteranno nel sole.S’aprirà quella strada,le pietre canteranno,il cuore batterà sussultandocome l’acqua nelle fontane –sarà ...